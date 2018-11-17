Kocaeli'de Kültür Sanat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
, 20-28 Kasım tarihlerinde 5 oyunu seyirciyle buluşturacak.
Aytek Mete Elgün'ün yazıp yönettiği "Minik Bulut Minnak", Gebze Osman Hamdi Bey
Sahnesi'nde yarın saat 14.00'te çocuklar için sahnelenecek.
Eserde, yağmur yağdıramayan küçük bir bulut olan "Minnak"ın küresel ısınmayla mücadelesi anlatılıyor.
"Güzel ile Çirkinin Müzikali"
Marie de Beaumont tarafından yazılan "Güzel ile Çirkinin Müzikali" adlı oyunun uyarlamasını ve yönetmenliğini Ersin Ayhan üstlendi.
Sahne arkasındaki kadronun yanı sıra 10 oyuncunun rol aldığı oyun, "Uykudan Önce Tiyatro" projesiyle izleyici karşısına çıkacak.
SDKM Büyük Sahne'de 21 Kasım Çarşamba
ve 28 Kasım Çarşamba günleri saat 11.00'de, 25 Kasım Pazar günü saat 14.00'te izleyiciyle buluşacak oyunda, söz ve müzikleri Gürkan Çakıcı'ya ait 23 şarkı yer alacak.
Sadece çocukların değil, büyüklerin de izlemesi gerektiği belirtilen oyunun konusu ise şöyle:
"Büyük ve güzel bir şatoda yaşayan, yakışıklılığıyla övünen kendini beğenmiş prens, yapılan bir büyü sonrası korkunç bir canavara dönüşürken, sarayda yaşayanlar da büyünün etkisi altında kalırlar. Prens sevmeyi ve sevilmeyi öğrendiği zaman büyü bozulacaktır. Aksi halde ömrünün sonuna kadar korkunç bir canavar olarak yaşamak zorunda kalacak olan 'Çirkin', giderek bu gerçeği kabullenmeye başlar ta ki karşısına 'Güzel' çıkana dek…"
"Oyalananlar"
Emir Özbek Yıldız'ın yazıp Volkan Dinç'in yönettiği "Oyalananlar" adlı oyun, 21 ve 28 Kasım'da saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.
Özel bir şirkette, terfi bekledikleri sırada işten çıkarılan iki adamın intikamını konu alan oyunda, Bülent Baytar, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu ve Utku Oğuz rol alıyor.
"Davet"
"15 Temmuz Milli İrade Destanı"nın anlatıldığı "Davet" adlı oyun, 22 ve 23 Kasım'da SDKM Büyük Sahne'de saat 20.00'de tiyatroseverlerle buluşacak.
Firdevs Aylin Tez'in kaleme aldığı, Fatih
Sevdi'nin yönetmenliğini üstlendiği "Davet" tiyatro oyununun konusu ise şöyle:
"Bir Avrupa
ülkesinde yaşayan Asım, zengin bir iş adamıdır. 2016 senesi temmuz ayında ailesiyle İstanbul
'a kayınvalidesini ziyarete gelmiştir ancak temmuzun 15'inde hem Asım hem de Türk milleti, tarihinde çok kez olduğu gibi bir demokrasi sınavı verecektir. Asım ve oğlu o gece demokrasi mücadelesi için meydanlara akan kalabalıktan yalnızca birkaçıdır. Asım hainler tarafından açılan ateş sonucu yaralanır, oğlu ise şehit düşer. Asım aldığı yara sebebiyle bir süre Türkiye
'de, sonrasında ise yaşadığı ülkede tedavi görmeye başlar. Bu süre içinde Asım eşini de kaybeder. Hastaneden taburcu olan Asım bundan sonraki ömrünü 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların gerçekliğini tüm çevresindekilere anlatmak ve ispat etmek için yaşayacaktır fakat bundan Asım'ın da haberi yoktur."
"İlerleme"
Matei Visniec'in yazıp Bilge Emin'in yönettiği "İlerleme" adlı oyunda, Ahsen Gül Ever, Başar Alemdar, Cemal Aldıç, Erdem Irmak, Nuri Karadeniz
, Seçil Mutlu
Oğuz ve Serhat Güzel rol alıyor. Bosna
savaşının ardından terk etmek zorunda kaldıkları evlerine büyük bir acıyla dönen ailenin dramını anlatan oyun, 25 Kasım Pazar günü Osman Hamdi
Bey Sahnesi'nde saat 18.00'de izlenebilecek.
Şehir Tiyatroları,Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
17 Kasım 2018 Cumartesi 09:48