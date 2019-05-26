Kocaeli'de kumar ve tombala operasyonu

KOCAELİ'deki 'kumar ve tombala' uygulamasında kumar oynatan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 19 kişiye 6 bin 80 TL ceza kesildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22.00 ila 01.00 saatleri arasında 'kumar ve tombala' uygulaması yaptı. 375 polisin katıldığı uygulamada 165 iş yeri ve 36 dernek lokali kontrol edildi. 3 bin 644 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, hakkında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı. Kumar oynanan 2 tombala oyunu ve 1 iskambil destesine el konulurken, 3 iş yeri sahibi hakkında 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 19 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na göre 6 bin 80 TL ceza kesildi. Ayrıca yapılan üst aramalarında bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: DHA