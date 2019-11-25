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Kocaeli'de mahkemede şahitlik yapan kişiyi vuran şüpheli aranıyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cezaevinden tahliye olduktan sonra duruşmada şahitlik yapan kişiyi tabancayla yaralayan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

25.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:32Kocaeli'de mahkemede şahitlik yapan kişiyi vuran şüpheli aranıyor
'nin ilçesinde cezaevinden tahliye olduktan sonra duruşmada şahitlik yapan kişiyi tabancayla yaralayan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, "yaralama" suçundan tutuklanan M.E, tahliye olmasının ardından Çiftlik Mahallesi'nde daha önce mahkemede şahitlik yapan B.B. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.E, tabacayla ateş ederek B.B'yi yaraladı.
Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli M.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli, Gölcük, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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