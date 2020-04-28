Kocaeli'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
28.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:38
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi tünel üstü mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yerleşim alanına yakın bölgedeki yangına 6 araçlık itfaiye ekibi müdahale etti.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA