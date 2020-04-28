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Kocaeli'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

28.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:47
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi tünel üstü mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yerleşim alanına yakın bölgedeki yangına 6 araçlık itfaiye ekibi müdahale etti.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli’de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Güncel, Haber

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