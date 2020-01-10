İnternet üzerinden reklam verip fuhuş yaptırılan salona baskın!

Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde internetten ilan vererek fuhuş yaptırılan masaj salonunda 4'ü kadın 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Olay, 8 Ocak tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesinde bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı sonrasında harekete geçti. Ekipler, fuhuş yapıldığı iddia edilen masaj salonunu takibe aldı. Ekipler tarafından masaj salonunun bulunduğu binadan çıkan kişilerin ifadesi alındı.

İNTERNET ÜZERİNDEN REKLAM VERMİŞLER

Masaj salonuna müşteri olarak gidenler verdikleri ifadelerde, şahısların internet üzerinden reklam verip içeride para karşılığında fuhuş yaptırdığını söyledi.

SALON MÜHÜRLENECEK

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda internet üzerinden ilan vererek müşteri bulup salonda fuhuş yaptıran C.Ö., A.A. ve Ç.A. isimli 2'si kadın 3 kişi ile şahısların fuhuş yaptırdığı 2 kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslardan C.Ö., A.A. ve Ç.A.'nın internet üzerinden ilan vererek 2 kadına masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları belirlendi. C.Ö., A.A. ve Ç.A. isimli 3 şahıs, fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçundan emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şahısların fuhuş yaptırdığı 2 kadın hakkında adli işlem yapılırken, fuhuş yaptırılan masaj salonunun mühürlenmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.