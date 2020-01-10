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İnternet üzerinden reklam verip fuhuş yaptırılan salona baskın!

Kocaeli'nde ihbar üzerine harekete geçen ekipler, internet üzerinden reklam verip para karşılığı fuhuş yaptırıldığı belirlenen masaj salonuna baskın yaptı.

10.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:07

'nin ilçesinde internetten ilan vererek fuhuş yaptırılan masaj salonunda 4'ü kadın 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Olay, 8 Ocak tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesinde bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı sonrasında harekete geçti. Ekipler, fuhuş yapıldığı iddia edilen masaj salonunu takibe aldı. Ekipler tarafından masaj salonunun bulunduğu binadan çıkan kişilerin ifadesi alındı.

İNTERNET ÜZERİNDEN REKLAM VERMİŞLER

Masaj salonuna müşteri olarak gidenler verdikleri ifadelerde, şahısların internet üzerinden reklam verip içeride para karşılığında fuhuş yaptırdığını söyledi.

SALON MÜHÜRLENECEK

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda internet üzerinden ilan vererek müşteri bulup salonda fuhuş yaptıran C.Ö., A.A. ve Ç.A. isimli 2'si kadın 3 kişi ile şahısların fuhuş yaptırdığı 2 kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslardan C.Ö., A.A. ve Ç.A.'nın internet üzerinden ilan vererek 2 kadına masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları belirlendi. C.Ö., A.A. ve Ç.A. isimli 3 şahıs, fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçundan emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şahısların fuhuş yaptırdığı 2 kadın hakkında adli işlem yapılırken, fuhuş yaptırılan masaj salonunun mühürlenmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İnternet üzerinden reklam verip fuhuş yaptırılan salona baskın!

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (12)
HOLMES:Haklı bi başlık kızlar kadınlar mide bulandırıyor :) çok pisler
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DEMEEE:SONUNDA MUTLU SONLA BİTİYOR
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MURO X:IDAM GELMELI KI BU AZGINLIK BITMELI
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MAKDEL:geri zekalısnlz
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MAKIF:Zinaa serbest değilmiydi laa bu memlekette ???
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ALEYNA:miğde bulandıracak nevarki bunda insanlar iş yapyo
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BLACK SWORD:Karşılıklı alışveriş kimseyi ırgalamaz!
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BU NE ŞİMDİ.:kadınların bacakları çok kötü görünüyo.
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FERMANDAR:Umduğunu burada buluyorlar galiba ehhh
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XMAN:iş yokki napacaklar. .
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3. Sayfa

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