Haberler » 3. Sayfa » Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kadın gözaltına alındı.

05.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:14Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kadın gözaltına alındı.

Olay, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'de dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre polis, masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından müşteri sıfatında iş yerinden çıkan vatandaşların ifadesini aldı. Vatandaşların içeride fuhuş yapıldığı bilgisini vermesi üzerine ekipler operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda fuhşa aracılık yaptığı belirlenen işletme sahibi G.K. (41) ve yardımcısı G.K. (25) ile fuhuş yaptırılan mağdur kadınlar gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen G.K. ve G.K. isimli kadınlar yapılan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edilirken, fuhuş yaptırılan kadınlar ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırılan iş yerinin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:46 Aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı
19:33 13. katta onu gören telefona sarıldı
19:31 Çikolata fabrikasında feci ölüm... Kontrol amaçlı girdiği dev mikserin çalıştırılması ile hayatını...
19:24 Samsun'da 14 kilo esrarla yakalanan 4 kişi tutuklandı
19:22 Freni boşalan tır taklalar atarak durabildi: 1 ölü
17:48 Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı
17:03 Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı
10:03 Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu
09:50 İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay! Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtardılar
08:13 Uçuruma yuvarlanan kadın, kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonunu arattı
5.11.2019 19:53:35