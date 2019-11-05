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Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu 2 gözaltı

Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu 2 gözaltıKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda işletme sahibi ve müdürü oldukları belirlenen 2 kadın gözaltına alındı.

05.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:16
Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu 2 gözaltı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda işletme sahibi ve müdürü oldukları belirlenen 2 kadın gözaltına alındı.
Gölcük Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir masaj salonu hakkında fuhuş yaptırıldığı yönünde gelen çok sayıda ihbarı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonunu takibe aldı. Salona müşteri olarak giden çok sayıda kişinin ifadesinin alınmasının ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, masaj salonuna baskın yaptı. Operasyonda işletme sahibi olduğu anlaşılan G.K. (41) ile işletmenin müdürü G.K. (25) gözaltına alındı. Masaj salonunda fuhuş yaptırılan kadınlar ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Emniyette yapılan incelemelerde benzer suçlardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu anlaşılan G.K. ve G.K. isimli kadınlar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu 2 gözaltı

Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA


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