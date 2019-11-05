Haberler » 3. Sayfa » Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kadın gözaltına alındı.

05.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:48Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kadın gözaltına alındı.
Olay, dün Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda müşteri sıfatında iş yerinden çıkan vatandaşların ifadesini aldı. Vatandaşların içeride fuhuş yapıldığı bilgisini vermesi üzerine ekipler operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda fuhuşa aracılık yaptığı belirlenen işletme sahibi G.K. ve yardımcısı G.K. ile fuhuş yaptırılan mağdur kadınlar gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen G.K. ve G.K. isimli kadınlar yapılan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edilirken, fuhuş yaptırılan kadınlar ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırılan iş yerinin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:40 Çenesine tüfek dayayıp eşinin gelmesini istedi
11:35 Hain plan deşifre oldu
11:35 Çatalca'da marketten 7 bin liralık ürün çalan şahıs tutuklandı
11:37 Öğrenci servisinde 176 kilogram esrar ele geçirildi
11:25 Aranan 3 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
10:25 Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı
00:43 Son dakika: İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı
19:31 Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı
17:48 Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı
17:03 Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı
6.11.2019 11:41:17