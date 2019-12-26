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Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran 3 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

26.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:34 Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran 3 şüpheli gözaltına alındı
'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin eden şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin müşterilerini internet üzerinden bulduklarını belirleyen ekipler, İzmit ve Gölcük ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda fuhşa aracılık ve yer temin eden C.B, R.D. ve A.İ.S. gözaltına alındı, fuhuş yaptığı iddia edilen 3 kadınla ilgili de işlem yapıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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