Kocaeli'de maske ve mesafe unutuldu

Kocaeli'de maske ve mesafe unutulduİZMİT'te, sokaklarda birçok kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görülürken, takanların ise maskeleri çenelerinin altında tutması dikkat çekti.

15.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:07
Kocaeli'de maske ve mesafe unutuldu
İZMİT'te, sokaklarda birçok kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görülürken, takanların ise maskeleri çenelerinin altında tutması dikkat çekti.
Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve Türkiye'yi etkileyen koronavirüs salgınında, 1 Haziran itibarıyla normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ve şehirlere giriş çıkış yasakları kaldırıldı. Ancak yetkililer tarafından maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, aksi takdirde vaka sayılarında yeniden artış görülebileceği açıklandı. Sokakta maske takmanın zorunlu olduğu Kocaeli'de ise bazı kişilerin maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Maske takan bazı kişilerin ise maskeyi çene hizalarında tutması dikkati çekti.
CEZASI 790 LİRA
İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde birçok kişinin maske takmadığı ya da çenesinin altına indirdiği görüldü. İl Pandemi Kurulu kararı gereği, Kocaeli'de maskesiz dolaşan kişilere polis tarafından 790 lira ceza kesiliyor. Maskeyi çenesinin altına indirenler, sıcak hava nedeniyle maske taktıklarında nefes almakta zorlandıklarını belirtti. Kocaeli’de maske ve mesafe unutuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Kocaeli, İzmit, Güncel, Haber

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