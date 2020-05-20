Kocaeli'de maskesini takan sahile akın etti Körfez'e karşı keyif yaptı

Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında 0-14 yaş gurubu çocuklara verilen sokağa çıkma iznini ve güneşli havayı fırsat bilen aileler sahilleri doldurdu.

Kocaeli'de maskesini takan sahile akın etti Körfez'e karşı keyif yaptı
20.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:49
Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında 0-14 yaş gurubu çocuklara verilen sokağa çıkma iznini ve güneşli havayı fırsat bilen aileler sahilleri doldurdu. Aileler çocuklarıyla birlikte sahilde oyunlar oynadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir evde olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yapılan düzenleme ile 0-14 yaş arası çocuklar bugün ikinci kez sokağa çıktı. Kocaeli'de çocukların 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmasına izin verilmesini ve güneşli havayı fırsat bilen aileler ise soluğu deniz kenarında ve yeşil alanlarda aldı. Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez kıyısında bulunan sahil kesimine akın eden aileler, ağaçların altına masa sandalye kurarak bir yandan piknik yaptı bir yandan da çocukları ile oyunlar oynadı. Güneşli havada yeşilin ve deniz kıyısında mavinin tadını çıkaran aileler, evde sıkılan çocukları için verilen fırsatı değerlendirdiklerini söylediler.

"Korona günlerinde bir hava alalım diye sahil kenarına indik"

Verilen izin sonrasında çocuğu ve eşiyle birlikte sahile indiklerini belirten Şahin Tunç, "Emekliyiz, korona günlerinde bir hava alalım diye sahil kenarına indik. Sıkıldık, bunaldık ve bitmesini bekliyoruz. Bütün Dünya bu virüsten kurtulsun artık. Dışarı çıkınca çocuğumuz mutlu oldu. Onların bizden daha fazla harekete ihtiyacı var çünkü. Biz bir şekilde idare ediyoruz ama onlar enerjisini atamıyor. Top oynuyoruz, bir şeyler atıştırıyoruz. Hoşça vakit geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Burası da deniz kokuyor çok rahat"

Evde sıkıldığını ve ailesiyle birlikte dışarı çıktığı için mutlu olduğunu ifade eden Deniz Tunç ise, "Evde ders yap, otur kalk, yemek ye sıkılıyorduk. Normal hayatın biraz daha yavaş halini yaşıyorduk. Top oynuyoruz, uzanıyoruz biraz dinleniyoruz. Burası da deniz kokuyor çok rahat" diye konuştu.

Annesiyle birlikte dışarı çıkarak bisiklet süren Melek Yertutan da, "bisiklet sürüyorum, birazdan paten kayacağım. Çok güzel hava, oturduk biraz, kitap okuyoruz. Evde çok canım sıkılıyordu. Evde sadece oturuyordum" şeklinde konuştu.

"Uzun zamandan sonra ilk defa dışarı çıktık"

2.5 yaşındaki kızları ile dışarı çıktıklarını belirten Kürşat Temel, "Uzun zamandan sonra ilk defa dışarı çıktık. Geçen haftaki izinde güvenemedik çıkmadık. Bu sefer havayı da güzel görünce maskelerimizi takarak dışarıya çıktık. Bizden çok küçüğümüz Hayal Naz özlemiş. O çok mutlu oldu. Bu günleri ilerde kahkaha atarak hatırlayacak" ifadelerini kullandı.

Ev işleriyle bunalınca soluğu sahilde aldı

Ev işleri ile yorulduğunu eşiyle dışarı çıkarak biraz hava aldığını dile getiren Gül Temel ise şu ifadeleri kullandı: "İlk defa çıkıyoruz bugün. Heyecanlı çocuğum. Ramazan olunca ev işleri ile daha çok uğraştık. Şu anda da zamanımızı bu şekilde değerlendiriyoruz." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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