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Kocaeli'de mesire alanında ceset bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan mesire alanında 23 yaşındaki genç ölü bulundu.

05.10.2019 13:44Kocaeli'de mesire alanında ceset bulundu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan mesire alanında 23 yaşındaki genç ölü bulundu. Cesedin yanında ise uyuşturucu kullanılan düzenek olduğu belirlendi.

Olay bugün öğle saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gaziler Mesire Alanı'nda meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar mesire alanının içerisinde bir genci hareketsiz hale yerde yatarken gördü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine emniyet ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri Numan Samet K.'nın (23) hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet güçleri tarafından çevrede yapılan araştırmada bulunan bir uyuşturucu madde düzeneğine el konulurken, hayatını kaybeden gencin cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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