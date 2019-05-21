Kocaeli'de Mobilya Atölyesinde Yangın

Gebze
ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Pelitli
Mahallesi Tavşanlı
Yolu Caddesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale etmek isteyen atölye sahiplerinden Fatih
Yılman, düşerek yaralandı.
Bunun üzerine işçiler, itfaiye ve 112 Acil Servis
ekiplerine durumu haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ilk müdahalesi yapılan Yılman Gebze Fatih Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yangın atölyede maddi hasara yol açtı.
Tavşanlı
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Kaynak: AA