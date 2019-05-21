21.05.2019 19:39
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Kocaeli'de Mobilya Atölyesinde Yangın

Kocaeli

Gebze ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Gebze ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek isteyen atölye sahiplerinden Fatih Yılman, düşerek yaralandı.

Bunun üzerine işçiler, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine durumu haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ilk müdahalesi yapılan Yılman Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın atölyede maddi hasara yol açtı. Tavşanlı, Pelitli, Gebze, Güncel
Kaynak: AA