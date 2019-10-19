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Kocaeli'de motosiklet hırsızlığına 6 tutuklama

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, park halindeki 4 motosikleti çaldığı belirlenen 6 kişi tutuklandı.

19.10.2019 10:22Kocaeli'de motosiklet hırsızlığına 6 tutuklama
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, park halindeki 4 motosikleti çaldığı belirlenen 6 kişi tutuklandı.
Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede park halindeki 4 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Motosikletlerin çalındığı bölgelerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Ekipler, M.O. (16), Ö.M. (17) ve S.A'yı (19) Karamürsel'de, M.A. (17), V.K. (14) ve B.D'yi (18) ise Körfez ilçesinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Karamürsel, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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