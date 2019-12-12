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Kocaeli'de motosiklet hırsızlığına tutuklama

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

12.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:46Kocaeli'de motosiklet hırsızlığına tutuklama
'nin ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan bir vatandaşın motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu motosiklet Körfez ilçesinde bulunurken, şüpheliler M.K.F. (18), Ç.Ö. (17) ve M.A. (17) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.K.F. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Başiskele, Kocaeli, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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