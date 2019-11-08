Haberler » Güncel » Kocaeli'de motosikletiyle kaza yapan iş adamı öldü - Haber

Kocaeli'de motosikletiyle kaza yapan iş adamı öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, okul duvarına çarpan motosikletin sürücüsü iş adamı Burhan Barutçu hayatını kaybetti.

08.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:02 Kocaeli'de motosikletiyle kaza yapan iş adamı öldü
'nin ilçesinde, okul duvarına çarpan motosikletin sürücüsü iş adamı Burhan Barutçu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün İnönü Mahallesi Soma Şehitler Caddesi'nde, bir tekstil firmasının yönetim kurulu başkanı olan Burhan Barutçu (60) idaresindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Arif Nihat Asya Okulunun duvarına çarptı.
Kazada ağır yaralanan Barutçu, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:17   Erdoğan: (Suriyeli göçmenler) Kovamayız, onları bombaların altına gönderemeyiz
20:16   ERDOĞAN: (Suriyeli göçmenler) KOVAMAYIZ, ONLARI BOMBALARIN ALTINA GÖNDEREMEYİZ
20:16   Sakarya'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
20:15   Seyir halindeki halk otobüsü alev aldı
20:07   Mevlit Kandili'nde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:42   Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşüp ölen kişi terörist çıktı! Türkiye'ye atılan havanlarla poz vermiş
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 20:18:49