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Kocaeli'de müftülük çalışanları bisikletle vatandaşlara kitap dağıtıyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde müftülük çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlara bisikletle kitap ulaştırıyor.

16.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:56
Kocaeli'de müftülük çalışanları bisikletle vatandaşlara kitap dağıtıyor
Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde müftülük çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlara bisikletle kitap ulaştırıyor.
Karamürsel Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Din Görevlileri Derneğince, 65 yaş üstü, 20 yaş altı ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların kaliteli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla bisikletle kitap dağıtma çalışması başlattı.
İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Fazlı Biçer, yaptığı açıklamada, Din Görevlileri Derneği Başkanı Hasan Ateşoğlu ve din görevlileriyle güzel bir çalışma başlattıklarını belirtti.
Karamürsel genelinde sokağa çıkamayan 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinde kaliteli vakit geçirmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını dile getiren Biçer, "Bize telefonla ulaşan vatandaşlara, kitap okumak isteyenlere destek sağlıyoruz. Kitap okumaları için bisikletlerle evlerine kitap götürüyoruz. Ayrıca ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak her gün ekmek servisi ve gıda yardımı da yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Karamürsel, Kocaeli, Güncel
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