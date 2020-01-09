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Kocaeli'de namazgah barajının kapakları açıldı

Kocaeli'de, su seviyesinin aşırı yükseldiği Namazgah Barajı'nın kapakları açılarak su tahliyesi yapıldı.

09.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:30Kocaeli'de namazgah barajının kapakları açıldı
'de, su seviyesinin aşırı yükseldiği Namazgah Barajı'nın kapakları açılarak su tahliyesi yapıldı.
İlçede son günlerde etkili olan şiddetli yağışların ardından , ve İzmit ilçelerindeki toplam 259 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayan 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'na ciddi miktarda su girişi oldu.
Barajdaki su seviyesinin yüzde 90'a ulaşması ve devam eden su girişinin taşkın riskini ortaya çıkarmaması için dolusavakta bulunan 2 hidrolik kapak açıldı.
Yapılan su tahliyesinin ardından barajdaki su seviyesi yüzde 77'ye düşürüldü.
Kentte etkili olan yağışlarla Yuvacık Barajı'na 3 milyon 836 bin metreküp su girişi sağlanmış ve dün itibarıyla Sapanca Gölü'nden su alımı durdurulmuştu.

Derince, Kandıra, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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