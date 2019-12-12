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Kocaeli'de öğrenciler Suriye'deki çocuklar için oyuncak topladı

Kocaeli'de ilk ve ortaokul öğrencileri, topladıkları oyuncakları Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Azez ilçesinde yaşayan çocuklara gönderdi.

12.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:32Kocaeli'de öğrenciler Suriye'deki çocuklar için oyuncak topladı
'de ilk ve ortaokul öğrencileri, topladıkları oyuncakları Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen 'nin Azez ilçesinde yaşayan çocuklara gönderdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde, ilk ve ortaokul öğrencilerine hizmet veren bilgievleri, derslerin yanında sosyal farkındalık oluşturan projelere de imza atıyor.
Değerler eğitimi müfredatı gereği her ay bir sosyal farkındalık projesi yapan bilgievleri, Suriye'deki çocuklar için oyuncak toplama kampanyası başlattı.
Kasım ayı boyunca Kocaeli'de bulunan 17 bilgievinde oyuncak toplandı.
Öğrenciler evlerindeki en güzel oyuncakları, Suriyeli kardeşleriyle paylaşmak için bir araya getirdi.
Bilgievi öğrencileri, savaş mağduru Suriyeli çocuklar için en güzel oyuncaklarını hediye paketi yaptı, mesaj göndermek isteyen öğrenciler de paketlerin içine yazdıkları mektupları koydu.
Daha sonra tıra yüklenen oyuncaklar, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Azez ilçesinde yaşayan çocuklara gönderildi.

Kocaeli, Suriye, Fırat, Güncel

Kaynak: AA

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