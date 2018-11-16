Kocaeli'de Okul Müdür Yardımcısına Darp İddiası

Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde, tartıştıkları meslek lisesi müdür yardımcısını darbettiği ileri sürülerek gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
Edinilen bilgiye göre, Darıca Aslan Çimento
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Müdür Yardımcısı Erdinç A'yı darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Gebze Adliyesi
'ne sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Meslek Lisesi,Darıca,Kocaeli