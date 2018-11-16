16 Kasım 2018, 21:02
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Kocaeli'de Okul Müdür Yardımcısına Darp İddiası

Kocaeli

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tartıştıkları meslek lisesi müdür yardımcısını darbettiği ileri sürülerek gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tartıştıkları meslek lisesi müdür yardımcısını darbettiği ileri sürülerek gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Edinilen bilgiye göre, Darıca Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Erdinç A'yı darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi. Meslek Lisesi,Darıca,Kocaeli
16 Kasım 2018 Cuma 21:02