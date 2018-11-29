Kocaeli'de Okul Yolundaki Kaza

Körfez
ilçesinde sınıf arkadaşları, okula giderken içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Mahmut Hülagü ile 13 yaşındaki Şükrü Azizcan Avran'ın (13) sırasını karanfillerle donattı.
Geçen salı günü içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Körfez İgsaş
Orta Okulu öğrencileri Avran ve Hülagü'nün sınıfında hüzün var.
Arkadaşlarının yaşamını yitirmesinden dolayı üzgün olan Avran ve Hülagü'nün sınıf arkadaşları, okul panosuna Avran'ın sınıfta unuttuğu yeleğini astı.
Panoya "Ölmediniz kalbimizde yaşıyorsunuz", "Şükrü seni çok seviyoruz" ifadelerinin bulunduğu yazılar asan öğrenciler, arkadaşlarının sıralarını karanfillerle donattı. Kocaeli
'nin Körfez ilçesinde geçen salı günü okula giden öğrencilerin içerisinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu Hülagü ve Avran hayatını kaybetmiş, otomobil sürücüsü Fikret Avran ile Jiyan Azat Avran da (12) yaralanmıştı.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:08