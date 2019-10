Kocaeli'de okullara kedi ve köpek kulübesi dağıtıldı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte okullara kedi ve köpek kulübesi dağıtıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Sokak Hayvanları Geçici Barınma Merkezinde özel ve bir o kadar da anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte "Her Okula Bir Can Dostu" projesi kapsamında okullara kedi ve köpek kulübesi dağıtıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barınma Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mücahit Arslan, Zabıta Daire Başkanı Arif Usta, Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü İmdat Akbaba, Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek, Gölcük Hayvan Hakları ve Aktivistleri Derneği Başkanı Gülçin Taşkın, Can Dostları Derneği Başkanı Sibel Erdem, Kocaeli Doğa ve Hayvan ve dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik ve öğrenciler katıldı.Etkinliğe katılan çocuklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barınma Merkezini gezdi. Merkezi tanıyan çocuklar hayvanlarla vakit geçirdi. Kendilerine ayrılan alanlarda gezinen çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlik, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın eğitimli köpeklerinin gösterisi ile başladı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Köpeği Ateş, bir araç içerisinde saklanan zehirli maddeyi buldu. Arama kurtarma köpeği Kor ise kutu içerisinde saklanan çocuğu buldu.Hayvanların ekosistemde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, "Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Bu önemli ve anlamlı günde biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. 'Her Okula Bir Can Dostu' Projesi kapsamında okullarımıza vereceğimiz kulübeler, mamalar ve diğer hediyelerimiz ile birlikte pet çok etkinlik gerçekleştirilecek. İnsanın doğadaki en yakın dostu olan hayvanlar, yaşamın devamı için çok önemli bir rol üstlenmektedir" dedi.Tabiatta, yaratılan her canlıya duyarlılığın önemli olduğunu vurgulayan Başkanvekili Çakmak ise, "Çevresine duyarlı yaklaşan her insan, kendisinden şefkat bekleyen, koruma bekleyen, varlıkları da kolayca fark edebilir. Etrafına dikkatli bakanlar, sokak hayvanlarının; mahallenin birer sakini, yavrularımızın oyun arkadaşı olduğunu fark edecektir. Onların dünyamızı renklendiren, hayata güzellik ve neşe katan varlıklar olduğunu hissedebilecektir. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, kısırlaştırma, tedavi, küpeleme ve bakım işlerini gerçekleştirdiğimiz hayvan bakımevleri gibi çalışmalarla bu sevgili dostlarımıza sahip çıkıyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından "Her Okula Bir Can Dostu" projesi kapsamında kedi ve köpek kulübesi ile mamalar dağıtıldı. "Her Okula Bir Can Dostu" projesi kapsamında Derince Utku Anaokulu, barınaktan ayrıca köpek sahiplendi. - KOCAELİ