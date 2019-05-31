Kocaeli'de oluşan bayram trafiği havadan görüntülendi

Kocaeli TEM Otoyolu
geçişinde 9 günlük Kurban Bayramı
tatiline çıkan vatandaşları taşıyan araçların oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi. Ramazan Bayramı
'ndaki 9 günlük tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugün yola çıktı. İstanbul
'dan gelen tatilciler, TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara
istikametinde ara ara yoğunlukların oluşmasına neden oldu. Otoyolun Kocaeli geçişinde Dilovası
, Körfez
ve İzmit
ilçeleri geçişinde oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi. Mesai saatinin sonlanması ile başlayan yoğunluğun gece saatlerinde artması beklenirken, polis ve jandarma ekipleri yollarda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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