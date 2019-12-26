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Kocaeli'de onarım çalışmaları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

Kocaeli'de, Hereke iskelesindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle bazı vapur seferlerine yarın ara verileceği bildirildi.

26.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:48 Kocaeli'de onarım çalışmaları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
'de, iskelesindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle bazı vapur seferlerine yarın ara verileceği bildirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz ulaşımını daha konforlu ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi için iskelelerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Körfez ilçesinde bulunan Hereke iskelesinde, 27 Aralık Cuma günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.
Yarın çalışmalar süresince Hat 2 Hereke seferleri 12.00-12.35, 16.15-16.50 Karamürsel-Hereke, 14.15-14.50, 17.30-18.05 Hereke-Karamürsel seferleri iptal edildi.
Seferler çalışma sonrası yeniden açılacak.

Karamürsel, Kocaeli, Hereke, Güncel

Kaynak: AA

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