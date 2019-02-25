Kocaeli'de Otizmli Bireyler İçin Beslenme Seminerleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından otizmli bireylere beslenme seminerleri verildi. Gebze
ve İzmit
ilçelerinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından verilen eğitimlerde amaç otizmli bireylerin ve ailelerinin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak olduğu belirtilirken otizmli çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerinin amaçlandığı ifade edildi.
Seminerlerde Doç. Dr. Bekir Fatih
Meral tarafından engelli bireylerin beslenme alışkanlıkları konusunda ailelere önemli bilgiler verildi. Engelli bireylerin beslenme alışkanlıklarının biyolojik yapılarını tüm hayatları boyunca etkilediğine dikkat çeken Meral, otizm tanısı konan çocukların tek tip gıda ile beslendiğini, ailelerin özellikle tek tip gıda ile beslenmeye karşı pratik çözümlerle daha sağlıklı bir çocuk yetiştirebileceklerini, kullanılan kaşığın, tabağın, renklerin hatta yemeğin kokusunun önemli olduğunu kaydetti.
İzmit, Gebze, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık
Kaynak: AA