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Kocaeli'de otobüslerdeki "sosyal mesafe" sefer sayısı artırılarak korunacak

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi ulaşım otobüs sefer sayıları artırıldı.

01.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:28
Kocaeli'de otobüslerdeki
Kocaeli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi ulaşım otobüs sefer sayıları artırıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye iştiraklerinden UlaşımPark AŞ'nin seferlerini artırma kararı aldığı bildirildi.
Kararın, yolcuların sağlığı düşünülerek alındığı belirtilen açıklamada, kent genelinde 208 araçla hizmet sağlayan UlaşımPark'ın 259 araç ile Kocaelili vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlayacağı kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüm ilçelere hizmet sağlayan UlaşımPark, alınan karar doğrultusunda bugün itibarıyla 259 araçla Kocaelili vatandaşlara hizmet sağlayacak. Koronavirüsün yaygınlaşmasını önlemek ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla birçok önlem alarak yolcuların temiz, güvenilir ve hijyenik bir ortamda seyahat etmesi sağlanıyor. Mesafeli koltuk uygulamasıyla ikili koltuklarda bir kişi seyahat edebiliyor. Bunun yanı sıra araçların ruhsatlarında yazan yolcu taşıma kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıyarak yolcuların hijyen bir ortamda seyahat etmesi sağlanıyor."
Bu arada, sefere çıkan otobüsler sürekli dezenfekte edilirken, sefer bitiminde, gün ortasında ve ihtiyaç halinde anlık müdahalelerle dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kocaeli, Güncel
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