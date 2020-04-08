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Kocaeli'de otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 amatör futbolcunun cenazesi defnedildi.

08.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:06
Kocaeli'de otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 amatör futbolcunun cenazesi defnedildi.
Alınan bilgiye göre, Havuzlubahçe Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi'nde Yeniköy istikametine giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NH 6747 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan Yusuf Büyük (17) ve Emre Serim (17) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar Muhammed Ali Serin (18) ile Ada Batın Gündoğdu (15) çevredeki hastanelere sevk edildi.
Cesetler olay yerindeki incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ağır yaralanan Gündoğdu, hastanede yapılan müdahaye rağmen kurtarılamadı.
Yusuf Büyük, Emre Serim ve Ada Batın Gündoğdu'nun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Damlar Merkez Camisi'ne getirildi.
Gençlerin cenazeleri, burada sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan namazın ardından Damlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan Emre Serim, Ada Batın Gündoğdu ile Yusuf Büyük'ün Kocaeli'deki amatör takımlarda futbol oynadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Başiskele, Kocaeli, Güncel
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