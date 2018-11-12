Kocaeli'de Otomobil Hırsızlığı Operasyonu

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:20



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:20

Kocaeli merkezli 10 ilde, oto hırsızlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçların motor şasi numaralarının değiştirilerek satılmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen "Düzenbazlar Çetesi" adlı suç örgütü üyelerinin yakalanması için harekete geçti.Kocaeli merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınırken, 80 çalıntı araca el konuldu.Kriminal incelemede 60 aracın şasi numarasının değiştirildiğinin belirlendiği, incelemenin devam ettiği öğrenildi.Yaklaşık 5 milyon lira değerinde dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.