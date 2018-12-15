Kocaeli'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Can
Taşkın idaresindeki 54 SB 816 plakalı otomobil ile Hasan Bolat
yönetimindeki 61 BM
170 plakalı hafif ticari araç, Maşukiye
Mahallesi Kartepe Caddesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Ömer Can,Kartepe,Kocaeli
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:56