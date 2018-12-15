15 Aralık 2018, 17:56
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Kocaeli'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Kocaeli

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ömer Can Taşkın idaresindeki 54 SB 816 plakalı otomobil ile Hasan Bolat yönetimindeki 61 BM 170 plakalı hafif ticari araç, Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi'nde çarpıştı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Ömer Can,Kartepe,Kocaeli
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:56