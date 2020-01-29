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Kocaeli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 4 kişi yaralandı.

29.01.2020 22:04 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:22Kocaeli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
'nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Şahin Yula idaresindeki 41 DH 229 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Uzunçiftlik bağlantı yolu mevkisinde Fevzi Ateş yönetimindeki 34 PP 076 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Yula, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi Işıl Yula, bebekleri Hira ve çocukları Cabbar, sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Yula'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kartepe, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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