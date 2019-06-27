27.06.2019 09:25
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Kocaeli'de otomobil kurşunlama

Kocaeli

Gebze ilçesinde park halindeki otomobil, aralıklarla iki kez kurşunlandı.

Gebze ilçesinde park halindeki otomobil, aralıklarla iki kez kurşunlandı.
Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi'ndeki bir galeride bulunan lüks bir otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.
Sesleri duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kurşun isabet eden otomobilde inceleme yaptı.
Ekipler incelemeyi tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı. İlk kurşunlamanın üzerinden bir süre geçmesinin ardından aynı araç tekrar kurşunlandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri araca 2 kurşunun daha isabet ettiğini belirledi.
Şüpheli ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Polis , Gebze , Güncel

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