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Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otomobilin akaryakıt deposunda 18 kilogram esrar ele geçirildi.

30.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:52Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı
'de Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otomobilin akaryakıt deposunda 18 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, plakasını belirledikleri otomobili otoyolun İzmit geçişi Gültepe mevkisinde durdurdu.
Araçta dedektör köpeği "Millow" kullanılarak yapılan aramada akaryakıt deposuna gizlenmiş 18 kilogram esrar bulundu.
Gözaltına alınan Suriye uyruklu M.E.S. ve M.A. ile S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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