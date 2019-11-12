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Kocaeli'de otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

12.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:54Kocaeli'de otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti
'nin ilçesinde otomobilin çarptığı şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi D-100 karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K.(32) idaresindeki 34 UU 5084 plakalı otomobil, seyir halinde ilerlediği sırada E.Ö.(55) isimli şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan E.Ö. yola düşerek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.K. ise Gebze Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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