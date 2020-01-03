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Kocaeli'de otomobilin iki yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin sokaktaki iki yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

03.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:50 Kocaeli'de otomobilin iki yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
'nin ilçesinde otomobilin sokaktaki iki yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi bağlantı yolunda B.A'nın kullandığı 06 GP 287 plakalı otomobil, manevra yaptığı sırada sokaktaki yayaya ve kaldırımı aşarak İ.B'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çarpmanın etkisiyle düşen İ.B'yi ayakta tedavi etti.
İ.B'nin hastaneye gitmediği, diğer kazazedenin yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde manevra yapan sürücünün sokaktaki yayaya ve kaldırımı aşarak İ.B'ye çarpması yer alıyor.
Kayıtların devamında sürücünün yardım etmek için İ.B'nin yanına koştuğu görülüyor.

Cumhuriyet Caddesi, Kocaeli, Gölcük, Güncel

Kaynak: AA

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