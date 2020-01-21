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Kocaeli'de otoyol kenarında battaniyeye sarılı halde ceset bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde yol kenarındaki ağaçlık alanda ceset bulundu.

21.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:02Kocaeli'de otoyol kenarında battaniyeye sarılı halde ceset bulundu
'nin Kartepe ilçesinde Anadolu Otoyolu'nun istikametinde yol kenarındaki ağaçlık alanda ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Tepetarla mevkisinde yol bakım çalışması yapan Karayolları ekipleri, yol kenarında ağaçlık alanda battaniyeye sarılı şüpheli bir paket gördü.
Karayolları ekiplerinin vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Otoyolun Ankara yönündeki tek şeridi ulaşıma kapatan polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Polis ekiplerinin açtığı paketten, battaniyeye sarılmış ve bağlanmış halde bir erkeğe ait ceset bulundu.
Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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