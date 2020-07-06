Kocaeli'de panelvan aracın tavanında 375 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli TEM Otoyolu İzmit geçişinde Narkotik ekiplerince durdurulan temizlik maddesi yüklü panelvan minibüsün tavan kısmına zulalanmış halde 375 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Kocaeli'de panelvan aracın tavanında 375 kilogram eroin ele geçirildi
06.07.2020 15:23 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:30
Kocaeli TEM Otoyolu İzmit geçişinde Narkotik ekiplerince durdurulan temizlik maddesi yüklü panelvan minibüsün tavan kısmına zulalanmış halde 375 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapacağı bilgisine ulaşılan bir aracı takibe aldı. Uzun süren takibin ardından panelvan minibüsün Kocaeli sınırına girdiğini belirleyen ekipler, aracı İzmit TEM Oyotolu geçişinde durdurdu. Durdurulan temizlik maddesi yüklü araçta narkotik köpeği Alfa ile arama yapan ekipler, köpeğin aracın tavan kısmına yoğunlaşması sonrasında tavanı sökmeye başladı. Kesici aletlerle aracın tavanında delik açan ekipler, tavanın içinde zulalanmış halde eroin maddeleri olduğunu belirledi.

Aracın tavanına çıkan ekipler, tavan arasına zulalanmış 718 paket halinde 375 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Araçtan indirilen paketlerin içerisinde inceleme yapan ekipler, paketlerde eroin olduğunu tespit etti. Operasyonda araçta bulunan 1 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Narkotik, Kocaeli, 3. Sayfa, Haber
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