Kocaeli'de Panelvanın Çarptığı İlkokul Öğrencisi Yaralandı

Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde panelvanın çarptığı ilkokul 2. sınıf öğrencisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Topçular Mahallesi Özdil Sokak'ta M.A.T. idaresindeki 41 AT 592 plakalı panelvan, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Topçular İlkokulu 2. sınıf öğrencisi M.I'ya çarptı.
Öğrencinin aracın altında kalması üzerine, çevredekiler olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı.
Vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan yaralı öğrenci, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Panelvan sürücüsü polis ekiplerince İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayı haber alan öğrencinin yakınları okul önünde gözyaşı döktü.
Görgü tanıklarından Muharrem Aytaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağırış üzerine sokağa çıktığında çocuğu aracın altında gördüğünü belirterek, öğrenciyi bulunduğu yerden çıkarmak istediklerini ancak başaramadıklarını söyledi.
Olayı gören işçi servisinin durmasıyla araçtan 5-6 kişi indiğini ifade eden Aytaş, onlarla beraber aracı kaldırarak, çocuğu bulunduğu yerden çıkardıklarını kaydetti.
Aytaş, çocuğun baygın olduğunu dile getirerek, "Okulun önüne banket yapılmasını istiyoruz. Yaya geçidi yok. 'Okul önüdür' diye tabela yok. Öğrenciler okuldan çıkarken tehlikeli oluyor. Aşağıdan araçlar hızlı bir şekilde okul önünden geçiyor. Buna bir önlem alınması lazım." diye konuştu.
İtfaiye,İzmit,Kocaeli
14 Aralık 2018 Cuma 10:36