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Kocaeli'de piyasaya sahte banknot sürdükleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'de piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

29.12.2019 21:26 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:44 Kocaeli'de piyasaya sahte banknot sürdükleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı
'de piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ve ilçelerinde bazı kişilerin sahte banknotla alışveriş yaptığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
İnceleme sonucunda şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, piyasaya sahte banknot sürmeye hazırlandıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 8 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Derince, Kocaeli, Körfez, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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