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Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP Gebze İlçe Başkanı ve parti yöneticilerinin de aralarında olduğu 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

03.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:04Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede
'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP Gebze İlçe Başkanı ve parti yöneticilerinin de aralarında olduğu 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Meryem Uslu ve parti yöneticileri ile CHP'nin Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Osman Kurum'un da aralarında olduğu 22 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Kasım'da Gebze, Dilovası, Darıca ve İzmit ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltı sayısı daha sonra 22'ye yükselmişti.
Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada bazı dokümanlara el konulmuştu.

Kocaeli, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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