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Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP Gebze İlçe Başkanı ve parti yöneticilerinin de aralarında olduğu 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

04.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:06Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı
'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP Gebze İlçe Başkanı ve parti yöneticilerinin de aralarında olduğu 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.
Aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Meryem Uslu ve parti yöneticileri ile CHP'nin Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Osman Kurum'un da aralarında olduğu 14 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Kasım'da Gebze, Dilovası, Darıca ve İzmit ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmış, gözaltı sayısı daha sonra 22'ye yükselmişti.
Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada bazı dokümanlara el konulmuştu.

Kocaeli, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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