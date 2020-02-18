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Kocaeli'de PKK/KCK şüphelileri adliyede

KOCAELİ merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

18.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:45Kocaeli'de PKK/KCK şüphelileri adliyede

KOCAELİ merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Şubat günü saat 06.30 sıralarında bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 ilde operasyon düzenledi. Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde 6, Hatay'da 1 ve İstanbul'da 2 kişi olmak üzere, toplam 9 kişi 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitler yapılan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Aralarında HDP'nin Kocaeli örgütlerinde yer alan kişilerin de bulunduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Kocaeli, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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