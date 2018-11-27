27 Kasım 2018, 12:22
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Kocaeli'de PKK Operasyonu: 7 Gözaltı

Kocaeli

KOCAELİ'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1'inin örgüte eleman temin ettiği, Suriye uyruklu 1 kişinin ise Suriye'de terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, 5 kişinin ise PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan 7 kişi emniyete götürülürken, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - Kocaeli
27 Kasım 2018 Salı 12:22