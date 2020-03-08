Kocaeli'de polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulama kapsamında durdurduğu kadın sürücülere ve yolculara çiçek verdi.
08.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:08
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulama kapsamında durdurduğu kadın sürücülere ve yolculara çiçek verdi.
İl genelinde bazı noktalarda uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, kadın sürücülere sürpriz yaptı.
Denetim için durdurulduğunu düşünen kadın sürücüler, polisin kendilerini çiçekle karşıladığını görünce şaşkınlık yaşadı.
Araçları durduran polisler, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil verdi.
Kadın sürücüler, ekiplerin bu hareketinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
İl genelinde bazı noktalarda uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, kadın sürücülere sürpriz yaptı.
Denetim için durdurulduğunu düşünen kadın sürücüler, polisin kendilerini çiçekle karşıladığını görünce şaşkınlık yaşadı.
Araçları durduran polisler, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil verdi.
Kadın sürücüler, ekiplerin bu hareketinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kocaeli'de polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Kocaeli, Polis, Güncel
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