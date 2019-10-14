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Kocaeli'de polise mukavemete tutuklama

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kimlik sorgusu yapmak isteyen polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

14.10.2019 17:08Kocaeli'de polise mukavemete tutuklama
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kimlik sorgusu yapmak isteyen polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde dün devriye gezen yunus polisinin, kimlik sorgusu yapmak istediği kişinin yumruk atması sonucu burnundan yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden İslam B, Mustafa P. ve Yusuf P. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli Vedat B, tutuklandı.

Kocaeli, Körfez, Güncel

Kaynak: AA

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