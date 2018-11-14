Kocaeli'de Polise Teslim Olan Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde, bir kişiyi öldürdüğünü belirterek emniyete teslim olan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 11 Kasım'da, Mevlana
Mahallesi Bahardere Caddesi'nde, Oğuzhan Tatar
'ı tabancayla öldürdüğünü belirten Ö.C.B. (20), polise teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan polis, olaya karıştıkları değerlendirilen şüpheliler T.T. (22) ve S.Ç'nin (21) yakalanması için çalışma başlattı.
Olay
Geçen pazar günü, Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi'ndeki çocuk parkının yanında Oğuzhan Tatar (29) ile bir grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir şahıs, tabancayla Tatar'a ateş etmişti. Polis
ekiplerinin, olay yerinden 80 metre uzaklıktaki bahçe duvarının altında hareketsiz yatarken bulduğu Tatar'ın, sırtından ve vücudunun çeşitli yerlerinden adlığı kurşun yaraları sonucu öldüğü tespit edilmişti.
Gebze,Tatar,Kocaeli
14 Kasım 2018 Çarşamba 19:44