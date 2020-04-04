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Kocaeli'de pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir oto boya dükkanında pompalı tüfekle vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

04.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:48
Kocaeli'de pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde bir oto boya dükkanında pompalı tüfekle vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Vezirçiftliği Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak'ta oto boya dükkanı işletmecisi E.İ. (44) ile bir firmada güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen H.A. (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.İ, H.A'ya pompalı tüfekle ateş açtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan H.A, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

E.İ. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Başiskele, Kocaeli, Elmalı, Güncel
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