Kocaeli'de protestolar yasaklandı

KOCAELİ Valiliği tarafından kentte, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik gerçekleştirilebilecek protesto eylemleri yasaklandı.

Kocaeli Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla gerçekleştirilebilecek eylemlerin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: