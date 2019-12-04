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Kocaeli'de rüzgar türbini taşıyan tır devrildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde rüzgar türbini yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

04.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:29Kocaeli'de rüzgar türbini taşıyan tır devrildi
'nin ilçesinde rüzgar türbini yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.
Alınan bilgiye göre, Çamkonak Mahallesi'nde seyreden, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kanat uzunluğu 68 metre olan rüzgar türbinini taşıyan tır, Kerpe sapağı mevkisinde virajı alamayarak devrildi.
Çevredekilerin vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Devrilen tır, vinç yardımıyla yaklaşık 3 saat süren çalışmayla kaldırıldı
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, tırın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kandıra, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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