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Kocaeli'de sabaha karşı çıkan yangından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sabaha karşı bir evde çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

11.11.2019 07:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 07:56Kocaeli'de sabaha karşı çıkan yangından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
KOCAELİ (İHA) – 'nin ilçesinde sabaha karşı bir evde çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah 05.00 sıralarında Körfez Fatih Mahallesi Meriç Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın 2. Katında Nezih Ç.'ye ait dairenin mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden Nezih Ç. durumu 112 Acil Yardım ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da binada mahsur kalarak dumandan etkilenenleri tahliye etti.

Yangını söndüren itfaiye ekiplerince binadan çıkarılanlar arasında dumandan etkilenen Nezih Ç. eşi, üst katta oturan abisi ve eşinin de aralarında olduğu 2'si çocuk 6 kişi, ambulanslarla Körfez ve Derince'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çıkan yangında Nezih Ç.'ye ait ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İtfaiye, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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